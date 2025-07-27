Інтерфакс-Україна
Події
03:37 27.07.2025

"Укрзалізниця" оголосила про додаткові потяги в серпні

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У серпні курсуватимуть додаткові літні потяги, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд № 708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.

Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.

Поїзд № 275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

У відомстві повідомили, що на маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння та закликали уважно вибирати місця та звертати увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде.

"Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці. Квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром", - підкреслили у відомстві.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7131

Теги: #потяги #укрзалізниця

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