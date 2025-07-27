Інтерфакс-Україна
Події
01:39 27.07.2025

На фронті за добу 122 боя, частина з них на Покровському напрямку – Генштаб

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Станом на вечір суботи на фронті відбулося 122 бойових зіткнень, найбільше боїв було на Покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили дев’ять атак окупантів. Ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, та здійснив 270 артилерійських обстрілів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції українських оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 – безповоротно. Наші захисники знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, одну багі, шість мотоциклів, дві гармати, 12 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену керування БпЛА, один склад боєприпасів. Також значно пошкоджено один автомобіль, чотири мотоцикли, чотири артилерійські системи та сім укриттів для особового складу", - сказано в зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Авіаудару зазнала Одрадокам’янка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0297kZS8kKgeioqjC7JB6sL8e5iuocgKVWXJhhdgJWGVAcKzfptQsTWCPJiERTXDp6l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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