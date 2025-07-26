26 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1249 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1249 RUSSIAN AGRESSION

26 липня відзначають День парашутиста, День холістичної терапії, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше, Всесвітній день тофу, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День есперанто, День дядька та тітки.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви.

День парашутиста

Неофіційне професійне свято, яке святкують як професіонали, так і любителі парашутизму. Історія парашутизму в Україні почалася 1930 року, і з того часу цей вид спорту набув великої популярності. Перший парашут був винайдений Леонардо да Вінчі, але сучасний вигляд парашуту з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману наприкінці 18 століття.

День холістичної терапії

Цей день присвячений визнанню та вшануванню холістичної терапії, яка розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі. Метою холістичної терапії є досягнення гармонійного балансу між усіма елементами буття.

Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше

Хвороба Гоше- це аутосомно-рецесивне захворювання, що означає, що для її розвитку необхідно успадкувати мутований ген від обох батьків. Це захворювання може призводити до збільшення селезінки та печінки, порушення роботи печінки, скелетних розладів, анемії та інших серйозних ускладнень.

Всесвітній день тофу

Тофу – рослинний замінник м’яса та молочних продуктів, виготовлений з соєвих бобів. Тофу має довгу історію, яка почалася в Китаї близько 179 року до н.е. за часів династії Хань.

Згодом він поширився в Японію та інші країни Азії. Сьогодні тофу є важливим продуктом для вегетаріанців і веганів завдяки високому вмісту білка та інших корисних поживних речовин.

Міжнародний день збереження мангрових екосистем

Запроваджений ЮНЕСКО з метою підвищення обізнаності про важливість мангрових екосистем та сприяння їх збереженню і сталому використанню.

Мангрові екосистеми є унікальними та вразливими. Вони відіграють ключову роль у захисті прибережних районів від ерозії, штормів та цунамі, а також забезпечують середовище існування для багатьох видів риб і ракоподібних. Крім того, мангрові ліси є важливими поглиначами вуглецю, допомагаючи зменшити вплив змін клімату.

День есперанто

Присвячений штучно створеній міжнародній мові есперанто, розробленій Людвігом Заменгофом у 1887 році.

Заменгоф, окулист за професією, прагнув створити мову, яка б сприяла міжнародному спілкуванню та взаєморозумінню.

День дядька та тітки

Цей день присвячений вшануванню унікальних стосунків, які ми маємо з нашими тітками та дядьками. Вони часто відіграють важливу роль у нашому житті, підтримують нас, надають поради та створюють незабутні спогади. У багатьох культурах тітки й дядьки мають особливе значення. Наприклад, у племені ашанті в Гані вони можуть виховувати і дисциплінувати дітей своїх братів і сестер.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Антоніо Мачадо-і-Руїса (1875−1939), іспанського поета;

150 років від дня народження Карла Густава Юнга (Ґустава Юнґа) (1875–1961), швейцарського психолога, психіатра, психоаналітика, філософа культури, засновника аналітичної психології;

140 років від дня народження Євгена Олександровича Загоровського (1885–1938), українського історика, краєзнавця, книгознавця, бібліографа, джерелознавця, педагога;

140 років від дня народження Андре Моруа (Еміль Соломон Вільгельм Ерзог) (1885–1967), французького письменника;

125 років від дня народження Гаврила Михайловича Пустовійта (1900–1947), українського графіка, ілюстратора, педагога.

Ще в цей день:

1913 - Австрійський уряд скасовує конституцію Богемського королівства;

1919 - Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва;

1941 - У Канаді засновують Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об'єднаних українських канадців);

1948 - Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи);

1971 - Стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць;

1995 - Представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 - Компанії Circuit City I Good Guys анонсують новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Єрмолая

Він був одним із трьох священників, які залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за імператора Максиміана. Єрмолай був відомий своєю мудрістю та благочестям, і багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою.

Він продовжував проповідувати християнську віру, попри небезпеку. Навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений.

Іменини: Гнат, Сергій, Федір.