Інтерфакс-Україна
Події
23:53 25.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 153 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 153 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

" Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 п'ятниці ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27015

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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