Сили оборони відбили з початку доби 153 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 153 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

" Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 п'ятниці ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27015