Інтерфакс-Україна
Події
23:22 25.07.2025

Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку зустрічей і консультацій з іноземними партнерами щодо актуальних питань безпеки, реформ, перебігу мирного процесу, а також координації двосторонніх відносин у сфері військової співпраці, повідомляє офіційна веб-сторінка президента України в п'ятницю.

Відбулися зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і Послом ФРН Мартіном Єгером.

Окрім того Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, заступником дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні, радником президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером і помічником з питань України радника з питань національної безпеки Німеччини Еленою Зігманн.

"Андрій Єрмак поінформував про результати зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ключовим результатом переговорів стало досягнення попередніх домовленостей щодо обміну щонайменше 1200 військовополонених з кожного боку. Крім того, Україна наголосила на пропозиції щодо проведення зустрічі на рівні лідерів між Україною та Росією за участю президентів США й Туреччини до кінця серпня", - повідомляє президентський портал.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про роботу, що триває над законодавчими ініціативами, спрямованими на підвищення ефективності та незалежності антикорупційних інституцій. Зазначалося, що відповідні пропозиції вже внесено на розгляд парламенту.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-nizku-rozmov-z-amerikanskimi-ta-yevrope-99181

Теги: #єрмак #єс #сша #консультації

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