Інтерфакс-Україна
Події
21:59 25.07.2025

Сибіга привітав позицію країн G7 щодо боротьби з корупцією в Україні

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Сибіга привітав позицію країн G7 щодо боротьби з корупцією в Україні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав позицію країн G7, висловлену у спільній заяві послів, про що Сибіга написав на платформі X в п'ятницю.

"Ми вітаємо чітку позицію "Великої сімки". Ми поділяємо одну й ту ж мету — сильну, процвітаючу та стійку Україну як невід’ємну частину євроатлантичної спільноти. Ми залишаємося відданими реформам на нашому шляху до ЄС та НАТО, боротьбі з корупцією та незалежній антикорупційній інфраструктурі. Відкритий діалог та єдність є ключовими на цьому шляху", - наголосив Сибіга у дописі на X.

 

Теги: #заява #сибіга #g7

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