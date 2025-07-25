Інтерфакс-Україна
Події
21:51 25.07.2025

Сенатор Блюменталь привітав кроки Зеленського щодо антикорупційних органів

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Сенатор Блюменталь привітав кроки Зеленського щодо антикорупційних органів

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про санкції проти РФ, привітав кроки президента України Володимира Зеленського щодо ухвалення законопроєкту, яким повертається незалежність НАБУ й САП.

"Українці демонструють демократію в дії. Сподіваюся, Зеленський і надалі буде дотримуватися принципів прозорості та боротьби з корупцією. Від цього залежить його авторитет і підтримка", - написав Блюменталь на платформі X в п'ятницю.

 

Теги: #законопроєкт #сенатор #реакція #сша

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