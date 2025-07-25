Інтерфакс-Україна
Події
20:16 25.07.2025

Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній

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Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній
Фото: https://www.facebook.com/

Кабінет міністрів України доєднався до обмежувальних заходів, раніше введених Європейським союзом, і ввів санкції проти восьми фізичних та 45 юридичних осіб, зокрема, причетних до організації морських перевезень в обхід введених проти РФ санкцій, повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Україна доєднується до санкцій Ради Європейського союзу. Кабмін погодив відповідне рішення сьогодні. "Санкції введені проти: гендиректора "Мосфільма" Карена Шахназарова та ще 7 громадян Китаю, рф, Індії, Ірану та Азербайджану, які до морських перевезень в обхід санкцій. 45 юридиних осіб, серед них них підприємства Білорусі, рф та інших країн", - написав Гончаренко в Телеграм у п'ятницю.

Згідно додатку до розпорядження Кабміну, скан-копію якого опублікував Гончаренко, четверо з восьми підсанкційних осіб – громадяни РФ.

З компаній 13 – російські (зокрема, "Поліхім Москва", "Аерокон", Московський механічний завод спеціального обладнання, Якутська паливно-енергетична компанія, Іжевський механічний завод), 11 – китайські (зокрема, три зареєстровані в Гонгконгу), сім з Об'єднаних Арабських Еміратів, по чотири – турецькі та білоруські (зокрема, завод "Легмаш" та "Рухсервомотор"), по дві компанії з Маврикія та Індії, по одній з Азербайджану та Сингапуру.

 

Теги: #кабмін #санкції

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