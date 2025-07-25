Інтерфакс-Україна
Події
15:55 25.07.2025

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

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Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Щонайменше двоє цивільних загинули, ще шестеро зазнали поранень через обстріли російських окупантів Донецької області у п'ятницю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще одного — поранили. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік. В обох випадках ворог атакував цивільних FPV-дронами", - написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, ще одне місто Донеччини - Костянтинівку - росіяни обстріляли з артилерії, 4 людини отримали важкі поранення. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

"Також двічі під обстріл потрапила Дружківка — там наразі відомо про одного пораненого. Пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередачі і газогін", - додав Філашкін.

Теги: #донецька_область

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