Міноборони Литви передасть Україні декілька п'ятитонних вантажівок Renault D
Збройним силам Литви поставлено партію п'ятитонних вантажівок Renault D, частину з яких направлено в Україну, повідомила в п'ятницю пресслужба литовського Міноборони.
"Агентство оборонних ресурсів при міністерстві національної оборони закупило ці автомобілі в рамках контракту, підписаного в лютому. Загальна вартість контракту становить EUR16,2 млн", - ідеться в повідомленні.
У військовому відомстві уточнили, що "більша частина нових вантажівок призначена для Збройних сил Литви для виконання завдань із постачання та навчання, а частина була передана Україні як двостороння підтримка української коаліції з розмінування, яку очолює Литва".
Renault D - повнопривідні вантажні автомобілі підвищеної прохідності, призначені для перевезення різних вантажів і обладнання.