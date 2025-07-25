Рада може ухвалити закон про повернення незалежності НАБУ та САП на наступному тижні - Мошенець

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт, що повертає незалежність НАБУ та САП, наприкінці липня, заявила народна депутатка Олена Мошенець (фракція "Слуга народу").

"За попередньою інформацією, це може статись наступного тижня з 29 по 31 липня", - сказала Мошенець в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Вона висловила сподівання, що Верховна Рада швидко ухвалить цей закон.

"Є така пропозиція - за основу і в цілому, тобто, без поправок до другого читання", - розповіла народна депутатка.

Відповідаючи на запитання про долю законопроєкту, який обмежує повноваження НАБУ та САП, Мошенець пояснила: "Законопроєкт, який викликав обурення суспільства і призвів до більш збалансованої позиції та написання нового законопроєкту, вносив зміни до Кримінального процесуального кодексу. Новим законопроєктом також вносяться зміни… і частина норм просто анулюється. Після ухвалення нового законопроєкту, ті норми, які були суперечливими, які викликали такий резонанс суспільства, вони будуть або змінені, або їх не буде взагалі".

За її словами, зокрема, процесуальні повноваження, які надавалися лише генеральному прокурору щодо справ підслідних Національному антикорупційному бюро, надаються спеціалізованому антикорупційному прокурору, який є заступником генерального прокурора.

За словами Мошенець, президентський законопроєкт збалансований та очевидно погоджений з усіма органами правопорядку - САП, НАБУ, Офісом генерального прокурора, ДБР.

Мошенець нагадала, що Верховна Рада з 24 лютого 2022 року працює в рамках одного позачергового засідання з перервами.

"Тобто, у нас немає ніяких вихідних, у нас немає канікул, і ми збираємось тоді, коли є в цьому необхідність, потреба і є нагальні законопроєкти", - зазначила народна депутатка.

Як повідомлялось, президентський законопроєкт №13533 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" зареєстровано у Верховній Раді 24 липня.

У парламенті також зареєстровано законопроєкт авторства народних депутатів з різних фракцій - про зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення (№13531).