Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

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Правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування львів'янину Назарію Гусакову, який наразі перебуває закордоном, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин зі спинальною м’язовою атрофією (СМА)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на час збору він отримував безкоштовно.

Під час розслідування кримінального провадження добуто докази заволодіння коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

За даними Офісу генпрокурора, зібрані кошти не були повністю використано за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.

Гусакову заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України.

Також правоохоронці повідомляють, що в червні цього року чоловік виїхав закордон. Як свідки та потерпілі допитано понад 400 осіб, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, вчинених особами в якості "благодійних" пожертв.

"Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена. Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. грн – більше 1 200 осіб", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії.

17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме. Пізніше Нацполіція повідомила, що проводить слідчі дії у справі Гусакова.

23 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Гусаков вже найближчими днями заочно отримає підозру. За словами генпрокурора, в справі більше 300 потерпілих, а сума збитків сягає 1 млн 200 тис грн.