Інтерфакс-Україна
Події
09:08 25.07.2025

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

3 хв читати
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування львів'янину Назарію Гусакову, який наразі перебуває закордоном, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідувано обставини шахрайства, пов’язаного зі збором коштів на лікування, яке організував 31-річний львівʼянин зі спинальною м’язовою атрофією (СМА)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на час збору він отримував безкоштовно.

Під час розслідування кримінального провадження добуто докази заволодіння коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн.

За даними Офісу генпрокурора, зібрані кошти не були повністю використано за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.

Гусакову заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України.

Також правоохоронці повідомляють, що в червні цього року чоловік виїхав закордон. Як свідки та потерпілі допитано понад 400 осіб, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, вчинених особами в якості "благодійних" пожертв.

"Точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена. Триває аналіз, але це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. грн – більше 1 200 осіб", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії.

17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме. Пізніше Нацполіція повідомила, що проводить слідчі дії у справі Гусакова.

23 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Гусаков вже найближчими днями заочно отримає підозру. За словами генпрокурора, в справі більше 300 потерпілих, а сума збитків сягає 1 млн 200 тис грн.

Теги: #шахрайство #гусаков #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 24.07.2025
Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

20:27 24.07.2025
Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

15:18 24.07.2025
Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії

Гусаков заявляє, що не ховається від слідства і перебуває на лікуванні в Італії

17:49 23.07.2025
Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

16:13 23.07.2025
Генпрокурор: Найближчими днями Гусакову заочно оголосять підозру

Генпрокурор: Найближчими днями Гусакову заочно оголосять підозру

14:41 23.07.2025
СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

15:24 21.07.2025
ДБР повідомило про підозру гендиректору "Ростеху" та кремлівському олігарху Гінеру

ДБР повідомило про підозру гендиректору "Ростеху" та кремлівському олігарху Гінеру

15:21 21.07.2025
НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

13:37 21.07.2025
ДБР: повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих

ДБР: повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих

17:16 18.07.2025
СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук підтвердив загибель нардепа "Голосу" Рущишина

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

ОСТАННЄ

Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

Сили оборони знищили 54 російських БПЛА – ПС ЗСУ

Стефанішина скоординувала з Маркаровою завдання президента по американському напрямку

Нетаньягу обурився заявою Макрона щодо Палестини, а в США назвали це "ляпасом" жертвам ХАМАСу

Літня жінка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні - ОВА

Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Полтавщині

Стефанчук підтвердив загибель нардепа "Голосу" Рущишина

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, постраждала жінка

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 76 од. спецтехніки

25 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА