09:04 25.07.2025
Літня жінка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні - ОВА
Літня жінка постраждала вранці внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Близько 07:30 у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА постраждала жінка", - сказано в телеграм-каналі в п'ятницю.
Так, 60-річна херсонка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та ампутацію руки.
Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні у тяжкому стані.