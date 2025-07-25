Літня жінка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні - ОВА

Літня жінка постраждала вранці внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 07:30 у Дніпровському районі Херсона через атаку російського БпЛА постраждала жінка", - сказано в телеграм-каналі в п'ятницю.

Так, 60-річна херсонка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та ампутацію руки.

Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні у тяжкому стані.