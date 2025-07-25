Інтерфакс-Україна
Події
04:45 25.07.2025

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

1 хв читати

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 21-му поверсі, від отриманих травм дитина померла на місці, повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За попередньою інформацією від правоохоронців, трагедія сталася у Деснянському районі столиці.

Хлопчик перебував у кімнаті разом із своєю 6-річною сестрою. У той час їхня мати була на кухні.

"Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Обставини події встановлюються", – зазначили у поліції.

Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-ziasovuiut-obstavyny-zahybeli-4-richnoho-khlopchyka-u-desnianskomu-raioni-stolytsi?fbclid=IwY2xjawLvL2RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhblRLZk9UTHYzd21sUkNlAR7M6gdt68YeKaTO-qh9KC66XM4ObTg9prsYGdu3mQG49kgncARrgF3BL4HxZQ_aem_Wg0XxqNZrFpXAvS-uFWtQA

Теги: #київ #загибель #дитина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:30 25.07.2025
У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

14:21 24.07.2025
JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

12:48 24.07.2025
СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

20:16 23.07.2025
У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

17:22 23.07.2025
Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

09:12 23.07.2025
Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

08:29 23.07.2025
У Києві чоловік відкрив стрілянину по авто через конфлікт з водієм

У Києві чоловік відкрив стрілянину по авто через конфлікт з водієм

23:02 22.07.2025
Садовий повідомив про мітинг у Львові, у Києві до акції приєднались брати Кличко

Садовий повідомив про мітинг у Львові, у Києві до акції приєднались брати Кличко

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

20:11 22.07.2025
У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

ОСТАННЄ

Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

На фронті за добу 130 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

Франція готова визнати Палестину як державу

Маск обіцяє найближчим часом відновити Starlink

"Безуглу геть" – скандували учасники протесту в Києві, коли депутатка підняла над головою заклик до відставки Сирського

Зеленський оновив Ставку верховного головнокомандувача

Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

Зеленський: На удари по Харкову, Одесі та Запоріжжя будуть відповіді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА