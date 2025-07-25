У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 21-му поверсі, від отриманих травм дитина померла на місці, повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За попередньою інформацією від правоохоронців, трагедія сталася у Деснянському районі столиці.

Хлопчик перебував у кімнаті разом із своєю 6-річною сестрою. У той час їхня мати була на кухні.

"Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Обставини події встановлюються", – зазначили у поліції.

Джерело: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-ziasovuiut-obstavyny-zahybeli-4-richnoho-khlopchyka-u-desnianskomu-raioni-stolytsi?fbclid=IwY2xjawLvL2RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhblRLZk9UTHYzd21sUkNlAR7M6gdt68YeKaTO-qh9KC66XM4ObTg9prsYGdu3mQG49kgncARrgF3BL4HxZQ_aem_Wg0XxqNZrFpXAvS-uFWtQA