Інтерфакс-Україна
Події
00:21 25.07.2025

Франція готова визнати Палестину як державу

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна готова визнати Палестину як державу.

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - написав Макрон у соцмережі Х.

За його словами, зараз терміново потрібно припинити війну в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

Французький лідер наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.

"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що французький народ хоче миру на Близькому Сході.

"Ми, французи, разом з ізраїльтянами, палестинцями і нашими європейськими та міжнародними партнерами повинні продемонструвати, що це можливо. У світлі зобов'язань, взятих на себе президентом Палестинської адміністрації, я написав йому про свою рішучість рухатися вперед", - додав президент Франції.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1948462359468802252

Теги: #палестина #макрон #визнання #франція

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