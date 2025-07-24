Інтерфакс-Україна
Події
21:44 24.07.2025

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

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Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що вніс законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для встановлення справедливості.

"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у четвер.

За його словами, текст законопроєкту обговорювали "і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП". "Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості", - сказав президент.

Водночас він прокоментував мітинги, які пройшли у низці міст України проти обмеження повноважень антикорупційних органів.

"Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" був внесений головою держави і отримав реєстраційний номер 13533.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Законопроєкт також пропонує механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора.

Теги: #законопроєкт #набу #президент

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