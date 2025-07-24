Інтерфакс-Україна
Події
20:59 24.07.2025

На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

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На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

Сайт Верховної Ради оприлюднив законопроєкт народних депутатів щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Законопроєкт №13531 про зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення передбачає відновлення правової конструкції, яка забезпечує: виключну підслідність кримінальних правопорушень, що належать до компетенції НАБУ. Документ гарантує автономність процесуального керівництва у межах САП без втручання Генерального прокурора, а також надає процесуальні гарантії незалежності органів досудового розслідування та запобігає надмірній концентрації повноважень в одному органі.

Як зазначається у пояснювальній записці, такі зміни спрямовані на приведення законодавства у відповідність до принципу розмежування повноважень між органами правопорядку та недопущення політично вмотивованого впливу на перебіг досудового розслідування у справах, що мають суспільний резонанс.

Як повідомлялось, група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді у четвер законопроєкт №13531.

Президент Володимир Зеленський також у четвер зареєстрував законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (№13533).

Теги: #законопроєкт #рада #сап #набу

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