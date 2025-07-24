Нічна атака забрала життя жителя Одеси

Чоловік загинув в Одесі під час російської атаки в ніч на четвер, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку", - написав Кіпер в Телеграм у четвер ввечері.

Раніше пповідомлялося, що внаслідок масованої атаки РФ дронами по Одеській області постраждало четверо людей. Є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що цієї ночі РФ завдала удару по морських портах, транспортних вузлах і житлових кварталах. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру. Удар було спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частину обладнання знищено. Також зруйновано інфраструктуру "Укрзалізниці" - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.

Легендарний одеський ринок "Привоз" також значно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони. Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення, повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.