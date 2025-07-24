Інтерфакс-Україна
Події
10:56 24.07.2025

Внаслідок дронових атак ворога в Одесі постраждали 4 людини, ще 7 – в Черкасах, серед них дитина

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Внаслідок дронових атак ворога в Одесі постраждали 4 людини, ще 7 – в Черкасах, серед них дитина
Фото: Офіс генпрокурора

У ніч на 24 липня Збройні сили РФ атакували Одесу понад 30 ударними безпілотниками, внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів, пошкоджень зазнали дев’ятиповерхова, двоповерхові житлові будівлі та торговельні павільйони на ринку "Привоз", інформують в Офісі генерального прокурора.

У телеграм-каналі в четвер відомство повідомляє, що атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста.

"Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля – зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверх. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз", - уточнюють в прокуратурі.

Крім того, зафіксовано пошкодження об’єктів історичної забудови в центрі міста, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Також, за інформацією Офісу генпрокурора, в ніч на 24 липня 2025 року ворог завдав ракетного удару по Черкасах. "Постраждало семеро людей, серед них 9-річна дитина", - повідомляє прокуратура.

Внаслідок ударів РФ пошкоджено житлову інфраструктуру: за попередніми даними, 15 приватних та багатоповерхових будинків, гаражні приміщення та 13 автомобілів.

Наслідки чергового воєнного злочину держави-агресора фіксують прокурори, співробітники поліції та СБУ, також на місці працюють спеціалісти ДСНС.

За процесуального керівництва Одеської та Черкаської обласних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами обстрілів (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Всі факти вчинених рф воєнних злочинів буде задокументовано та передано до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначається в повідомленні.

Теги: #черкаси #одеса #атаки_рф

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