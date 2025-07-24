Інтерфакс-Україна
Події
10:41 24.07.2025

У Донецькій області через ворожі обстріли зазнали поранень вісім цивільних осіб

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У Донецькій області через ворожі обстріли зазнали поранень вісім цивільних осіб
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби зазнали поранень вісім цивільних осіб, з лінії фронту було евакуйовано 598 людей, у тому числі 85 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі у четвер вранці.

За його даними, у Покровському районі у Мирнограді поранено 2 людини, у Водянському - 3 людини; у Краматорському районі - у Зарічному поранено людину, у Костянтинівці поранено людину; у Бахмутському районі у Сіверську поранено людину.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Є множинні пошкодження інфраструктури, адміністративних та житлових будинків, а також автомобілів.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

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