Умєров за результатами зустрічі у Стамбулі: 1200 людей взяли участь у гуманітарному обміні і ці обміни буде продовжено

Понад 1 200 людей взяли участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, повідомив голова української делегації на перемовинах з РФ, секретар РНБО Рустем Умєров.

"Перш за все, наша домовленість і результат (зустрічі - ІФ-У) - гуманітарний трек. Це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", - сказав Умєров на брифінгу у Стамбулі у середу.

Пізніше, на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий поточнив, що Умєров мав на увазі саме вже досягнутий результат, повідомивши про 1200 людей, охоплених гуманітарним обміном.

"Він говорив про те, чого ми вже досягли, довівши, що такий формат дозволяє просунути деякі гуманітарні питання, і це дуже важливо. Отже, Рустем Умєров говорив про прогрес, якого вже вдалося досягти. А сьогодні, так, також були укладені угоди про подальші обміни, які будуть продовжуватися", - відповів Тихий на запитання журналіста.

Також, коментуючи реакцію РФ на пропозицію України провести зустріч на рівні лідерів, Умєров зазначив, що українська сторона розповіла росіянам про свої очікування та теми.

Своєю чергою перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця підкреслив стосовно обмінів, що Україна не міняє дітей та цивільних. Він наголосив, що це РФ має повернути українських цивільних та дітей.

"Ми ж говоримо про обмін військовополонених", - додав Кислиця.