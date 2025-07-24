Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати понад 60 інструментів державного регулювання господарської діяльності у різних сферах.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності".

Зазначається, що законопроект спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців шляхом скасування неефективних, інституційно застарілих інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Так, проектом закону пропонується скасувати понад 60 інструментів державного регулювання господарської діяльності у сферах охорони здоров’я, охорони атмосферного повітря та водного господарства, агропромислового комплексу, лісового, мисливського, рибного господарств та тваринного світу, у сферах енергетики, альтернативних видів палива, будівництва та вибухових матеріалів промислового призначення, у сферах зовнішньо-економічної діяльності, інвестиційної політики, культурної спадщини, інноваційної діяльності, освіти та кінематографії тощо.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6306