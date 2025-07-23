Інтерфакс-Україна
Події
20:54 23.07.2025

ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

1 хв читати
ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

Інформація про нібито зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та Володимира Мединського "віч-на-віч" у Стамбулі, яку поширюють російські ресурси, є дезінформацією, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Насправді ж зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

В ЦПД наголосили, що такі вкиди – спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією.

 

Теги: #цпд #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 22.07.2025
Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

18:31 21.07.2025
ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

01:20 21.07.2025
ЦПД: РФ не зможе тиснути на Азербайджан, бо в неї немає сил на другий фронт

ЦПД: РФ не зможе тиснути на Азербайджан, бо в неї немає сил на другий фронт

13:53 18.07.2025
ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

12:51 17.07.2025
ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

22:06 03.07.2025
Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

12:52 02.07.2025
В Генштабі ЗСУ та ЦПД спростували інформацію про окупацію Дачного Дніпропетровської області

В Генштабі ЗСУ та ЦПД спростували інформацію про окупацію Дачного Дніпропетровської області

12:36 02.07.2025
Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

14:51 21.06.2025
Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

17:02 13.06.2025
У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

ВАЖЛИВЕ

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

ОСТАННЄ

Україна пропонує зустріч лідерів за участі Трампа й Ердогана у серпні - Умєров

Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

САП і НАБУ привітали ініціативу Зеленського щодо законопроєкту про антикорупційні інституції

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Зеленський обговорив з головою МЗС Ізраїлю посилення української ППО

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

У Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА