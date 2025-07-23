ЦПД спростував інформацію про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським в Стамбулі

Інформація про нібито зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та Володимира Мединського "віч-на-віч" у Стамбулі, яку поширюють російські ресурси, є дезінформацією, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Насправді ж зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

В ЦПД наголосили, що такі вкиди – спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією.