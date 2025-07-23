Інтерфакс-Україна
Події
20:41 23.07.2025

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

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Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

Третій раунд перемовин між делегаціями України та РФ розпочався у турецькому Стамбулі у середу ввечері.

Зустріч, як і під час першого раунду, 16 травня, та другого раунду, 2 червня, проходить у палаці Чираган за координації турецької сторони.

Як повідомили журналістам в оточенні секретаря РНБО Рустема Умєрова, була коротка підготовча зустріч з приймаючою стороною, у якій взяли участь Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і помічник Путіна Володимир Мединський.

Раніше джерело в українській делегації повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що українська делегація прибула до Туреччини та розпочала перші двосторонні зустрічі з турецькою стороною в Анкарі. Пізніше у середу ввечері українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі.

Співрозмовник агентства наголосив, що президент України Володимир Зеленський визначив три пункти порядку денного переговорів України: подальший обмін військовополоненими, повернення українських дітей та зустріч лідерів.

"Останнє є найважливішим, оскільки така зустріч може привести до прориву в мирних зусиллях та дійсно покласти край убивствам", - зазначило джерело.

За словами джерела, українська делегація прибула до Туреччини. Готова зробити значні кроки до миру та повного припинення вогню, але все залежатиме від того, чи готова російська сторона до конструктивного підходу.

Президент України Володимир Зеленський раніше затвердив склад української делегації з секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), ексміністром оборони України Рустемом Умєровим на чолі.

Крім Умєрова, до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Від Збройних сил України до складу делегації включені заступники начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський та Олексій Шевченко, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов, заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов. Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса включений до складу делегації за згодою.

З урахуванням його та Умєрова затверджена чисельність делегації у 14 осіб.

Теги: #україна #перемовини #туреччина #рф

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