Інтерфакс-Україна
Події
17:43 23.07.2025

ГУР попереджає про можливі провокації з боку РФ у зв'язку з законом щодо НАБУ/САП та закликає до виваженості в оцінках і діях

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ГУР попереджає про можливі провокації з боку РФ у зв'язку з законом щодо НАБУ/САП та закликає до виваженості в оцінках і діях

Росія має намір скористатися подіями, спровокованими прийняттям закону щодо обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України на Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП від 22 липня, з метою максимального загострення внутрішньої ситуації та дискредитації України та її підтримки на міжнародній арені, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

"Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати пов'язані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у середу.

Зазначається, що за оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, "аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором". Всередині України Росія розглядає можливості "скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні", наголошують у розвідці.

"Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви", - допускають у ГУР.

"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Теги: #гур_міноборони #сап #набу

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