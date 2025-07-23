17:22 23.07.2025
Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським
Фото: https://t.me/ambassador_brodsky
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з першим своїм візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу", - написав посол у Telegram-каналі у середу.