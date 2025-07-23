Інтерфакс-Україна
Події
17:22 23.07.2025

Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

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Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським
Фото: https://t.me/ambassador_brodsky

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з першим своїм візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"На зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ Гідеон Саар обговорив двосторонні відносини та ситуацію на Близькому Сході, включаючи іранську загрозу", - написав посол у Telegram-каналі у середу.

Теги: #київ #саар #зустріч #зеленський

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