СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

Служба безпеки зібрала доказову базу на пʼятьох окупантів, які причетні до масованих обстрілів деокупованої частини Херсонщини.

"За даними слідства, рашисти здійснювали прицільний вогонь по житловій забудові, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Йдеться про: екскомандувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ генерал-полковника Олега Макаревича (перебував на посаді до осені 2023 року); начальника штабу-першого заступника командувача угруповання військ "Днєпр" ЗС РФ генерал-майора Володимира Омельяновича; командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва.

А також: начальника штабу-першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ генерал-майора Віктора Бедрика; начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ полковника Миколу Горайчука.

"Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом січня-жовтня 2023 року, вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області", - зазначається в повідомленні.

Для ведення обстрілів окупанти використовували реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та буксировані гаубиці великого калібру.

Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед них – троє дітей. Ще понад 280 людей, разом із неповнолітніми, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що вогневі удари окупанти здійснювали з тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили пʼятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).