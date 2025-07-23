Інтерфакс-Україна
Події
14:33 23.07.2025

Генпрокурор: Найближчими днями Гусакову заочно оголосять підозру

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Генпрокурор: Найближчими днями Гусакову заочно оголосять підозру

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що львів'янин зі спінально-м'язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков вже найближчими днями заочно отримає підозру.

"Днями заочно повідомимо про підозру", - сказав він журналістам на брифінгу в середу.

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме.

Пізніше Нацполіція повідомила, що проводить слідчі дії у справі Гусакова.

Редакція "РБК-Україна" опублікувала на своєму сайті заяву про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності. Як зазначалось, кампанія почалась одразу після публікацій "РБК-Україна", які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження в зв'язку зі зверненням журналістів інтернет-видання "РБК-Україна" щодо можливого тиску на редакцію та спроб дискредитації.

Теги: #кравченко #гусаков #підозра #генпрокурор

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