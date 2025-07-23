Інтерфакс-Україна
Події
12:02 23.07.2025

Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

2 хв читати
Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

Ізраїль підтримує Україну та її народ, а також засуджує російські атаки проти цивільних, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", по це Саар заявив на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві у середу.

"Ми засуджуємо удари Росії по цивільному населенню. Ми закликаємо до міцного і тривалого миру, який забезпечить безпеку України", - сказав він, наголосивши, що Ізраїль підтримує Україну та її народ.

Саар також підкреслив, що для нього велика честь бути в Києві і висловити солідарність та підтримку Україні та українському народу.

"Ізраїль та Україна мають особливі зв'язки. Обидві наші країни переживають складні та важкі часи. Ми обидві стикаємося з війною і болем. Ми обидві є стійкими націями", - наголосив він.

Окремо міністр зазначив, що в Україні проживає велика єврейська громада і перша прем'єр-міністр, Голда Меїр, народилася у Києві.

Саар повідомив також, що сьогодні вони з Сибігою відвідають Бабин Яр.

"Нацисти жорстоко вбили там понад 100000 людей, переважно євреїв. Лише за два дні вони жорстоко вбили понад 33000 євреїв. Ми ніколи не повинні про це забувати", - додав він.

Саар наголосив, що Україна зазнає сильних атак РФ, і для нього було важливо приїхати зараз до Києва. "Ми знаємо, як це – перебувати під обстрілом разом із родиною, з дітьми", - сказав він.

Очільник МЗС такого нагадав, що два тижні тому доручив своєму міністерству забезпечити системами питної води ті райони України, які після російських атак залишилися без чистої води.

"Це буде зроблено дуже скоро", - додав він.

Також Ізраїль направив експертів для надання допомоги у лікуванні ПТСР та відновленні психологічної стійкості. Окрім цього, Ізраїль допомагає українцям, які отримали поранення під час війни, забезпечуючи реабілітацію в Ізраїлі.

Теги: #україна #ізраїль #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 23.07.2025
Сибіга передав МЗС Ізраїлю non-paper щодо можливості допомоги Україні з модульними укриттями

Сибіга передав МЗС Ізраїлю non-paper щодо можливості допомоги Україні з модульними укриттями

11:49 23.07.2025
Україна пропонує Ізраїлю провести засідання комісії з торговельно-економічного співробітництва та відновити політичні консультації між МЗС

Україна пропонує Ізраїлю провести засідання комісії з торговельно-економічного співробітництва та відновити політичні консультації між МЗС

11:29 23.07.2025
Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

21:24 22.07.2025
Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

18:45 22.07.2025
Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

17:32 22.07.2025
Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

Макрон заявив про "непохитну підтримку" ЮНЕСКО

20:35 21.07.2025
Міноборони Ізраїлю заборонило використання автомобілів виробництва низки фірм КНР через підозри у шпигунстві

Міноборони Ізраїлю заборонило використання автомобілів виробництва низки фірм КНР через підозри у шпигунстві

17:34 21.07.2025
Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

13:24 19.07.2025
Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну

Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну

05:08 19.07.2025
Ізраїль і Сирія за підтримки США погодилися на припинення вогню

Ізраїль і Сирія за підтримки США погодилися на припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий діалог щодо іранської загрози - Сибіга

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Зеленський утворив делегацію на чолі з Умєровим на переговори з РФ у Стамбулі

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, у п'ятницю місцями дощ

У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони

МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Всі ми чуємо, що каже суспільство, – Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Внаслідок атаки БпЛА на один із об'єктів "Сумиобленерго" введено обмеження для частини споживачів е/е

Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ

МЗС Нідерландів: Захист незалежності антикорупційних інституцій та прогрес верховенства права - ключове для процесу вступу України до ЄС

Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті військових та цивільних, які загинули в полоні

Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА