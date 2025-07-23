Глава МЗС Ізраїлю: Ми підтримуємо народ України та засуджуємо атаки РФ проти цивільних

Ізраїль підтримує Україну та її народ, а також засуджує російські атаки проти цивільних, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", по це Саар заявив на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві у середу.

"Ми засуджуємо удари Росії по цивільному населенню. Ми закликаємо до міцного і тривалого миру, який забезпечить безпеку України", - сказав він, наголосивши, що Ізраїль підтримує Україну та її народ.

Саар також підкреслив, що для нього велика честь бути в Києві і висловити солідарність та підтримку Україні та українському народу.

"Ізраїль та Україна мають особливі зв'язки. Обидві наші країни переживають складні та важкі часи. Ми обидві стикаємося з війною і болем. Ми обидві є стійкими націями", - наголосив він.

Окремо міністр зазначив, що в Україні проживає велика єврейська громада і перша прем'єр-міністр, Голда Меїр, народилася у Києві.

Саар повідомив також, що сьогодні вони з Сибігою відвідають Бабин Яр.

"Нацисти жорстоко вбили там понад 100000 людей, переважно євреїв. Лише за два дні вони жорстоко вбили понад 33000 євреїв. Ми ніколи не повинні про це забувати", - додав він.

Саар наголосив, що Україна зазнає сильних атак РФ, і для нього було важливо приїхати зараз до Києва. "Ми знаємо, як це – перебувати під обстрілом разом із родиною, з дітьми", - сказав він.

Очільник МЗС такого нагадав, що два тижні тому доручив своєму міністерству забезпечити системами питної води ті райони України, які після російських атак залишилися без чистої води.

"Це буде зроблено дуже скоро", - додав він.

Також Ізраїль направив експертів для надання допомоги у лікуванні ПТСР та відновленні психологічної стійкості. Окрім цього, Ізраїль допомагає українцям, які отримали поранення під час війни, забезпечуючи реабілітацію в Ізраїлі.