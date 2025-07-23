Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 970 одиниць живої сили та 251 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 88 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26900