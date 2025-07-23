Ворог продовжує атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", - написав Григоров в телеграм-каналі в середу.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/276