Інтерфакс-Україна
Події
01:43 23.07.2025

Ворог продовжує атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини

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Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", - написав Григоров в телеграм-каналі в середу.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/276

Теги: #атаки #інфраструктура #сумщина

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