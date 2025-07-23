01:43 23.07.2025
Ворог продовжує атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини
Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", - написав Григоров в телеграм-каналі в середу.
Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/276