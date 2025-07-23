Інтерфакс-Україна
Події
01:26 23.07.2025

Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура держави продовжить роботу, однак має бути повністю очищена від російських впливів, а розслідування справ — активізовані.

Про це глава держави повідомив після розмови з керівниками антикорупційних органів: директором НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а Генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

"Справи, які лежали, мають розслідуватись", — додав президент.

Окремо Зеленський згадав про посадовців, які роками переховуються за кордоном без наслідків.

"Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками", — заявив він, наголосивши, що суспільство має бачити реальні результати і справедливість у діях правоохоронної системи.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15248

Теги: #закон #набу #зеленський #спа

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