Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура держави продовжить роботу, однак має бути повністю очищена від російських впливів, а розслідування справ — активізовані.

Про це глава держави повідомив після розмови з керівниками антикорупційних органів: директором НАБУ Семеном Кривоносом, керівником САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а Генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

"Справи, які лежали, мають розслідуватись", — додав президент.

Окремо Зеленський згадав про посадовців, які роками переховуються за кордоном без наслідків.

"Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками", — заявив він, наголосивши, що суспільство має бачити реальні результати і справедливість у діях правоохоронної системи.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15248