НАБУ і САП подякували українцям за підтримку: Боротьба триває!

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подякували громадянам за підтримку під час акцій, що відбулися у різних містах країни на тлі дискусій довкола законопроєкту №12414.

"Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати", — заявили в НАБУ.

У САП також подякували за солідарність: "Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, честь та гідність. Ми цінуємо кожен голос. Боротьба триває! Відстояти незалежність САП та НАБУ – наша першочергова мета!".

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/19TrnEBSoM/

https://www.facebook.com/share/p/16epUeVgbP/