Інтерфакс-Україна
Події
19:19 22.07.2025

Падіння баштового крану на майданчику "Київміськбуд" спричинено поривами вітру

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Внаслідок ускладнення погодних умов зафіксовано падіння баштового крана на одному з майданчиків ПрАТ "ХК "Київміськбуд" по вул.Глибочицька, 43, повідомили у пресслужбі "Київміськбуд" агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що інцидент спричинено потужними поривами вітру, характерними для негоди, що вирувала у столиці протягом дня.

"Важливо зазначити: на об’єкті будівельні роботи не здійснюються, жертв і постраждалих немає. Інженерно-технічні фахівці компанії вже працюють на місці — проводиться детальна перевірка конструкцій і території задля виявлення можливих пошкоджень",- повідомили у пресслужбі.

У компанії наголосили, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" суворо дотримується норм охорони праці та техніки безпеки, співпрацює з відповідними міськими службами та вживає заходів, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Теги: #будмайданчик #аварія

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