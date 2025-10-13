В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Фото: https://dennikn.sk

Після аварії двох швидкісних поїздів біля Рожняви, Словаччина, постраждала 91 людина, повідомляє газета Dennik N.

Як пише видання, у понеділок біля тунелю неподалік села Яблонов-над-Турньоу, недалеко від Рожняви, зіткнулися два швидкісні потяги. У двох зустрічних потягах перебувало більше вісімдесяти пасажирів та загалом чотири співробітники Залізничної компанії Словацької Республіки.

Міністр охорони здоров'я Каміль Шашко (Kamil Šaško) повідомив, що рятувальники надали допомогу загалом 91 особі – семеро людей отримали важкі травми, 14 – середньої тяжкості, а ще 70 осіб отримали легкі травми.

Обидва машиністи вижили після лобового зіткнення, один з них вистрибнув з локомотива перед зіткненням і є одним з двох важкопоранених.

На місці події працювали два вертольоти та кілька карет швидкої допомоги.