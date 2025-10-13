Інтерфакс-Україна
Події
20:30 13.10.2025

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

1 хв читати

Після аварії двох швидкісних поїздів біля Рожняви (Словаччина) відомо про одного постраждалого громадянина України, 2005 р.н., якому надається допомога в місцевій лікарні, повідомили журналістів в МЗС України.

Посольство України перебуває на зв'язку з матір’ю постраждалого.

Станом на 18:00, за інформацією МЗС України, відомо про 69 травмованих осіб, з яких 7 – у важкому стані, 14 – травми середньої складності, 48 – легкої складності. Загиблі - відсутні.

Раніше словацькі ЗМІ повідомляли, що у понеділок біля тунелю неподалік села Яблонов-над-Турньоу, недалеко від Рожняви, зіткнулися два швидкісні потяги. У двох зустрічних потягах перебувало більше вісімдесяти пасажирів та загалом чотири співробітники Залізничної компанії Словацької Республіки.

Міністр охорони здоров'я Каміль Шашко (Kamil Šaško) повідомив, що рятувальники надали допомогу загалом 91 особі – семеро людей отримали важкі травми, 14 – середньої тяжкості, а ще 70 осіб отримали легкі травми. Обидва машиністи вижили після лобового зіткнення, один з них вистрибнув з локомотива перед зіткненням і є одним з двох важкопоранених.

Теги: #словаччина #залізниця #українці #аварія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 13.10.2025
Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

16:43 13.10.2025
В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

16:08 13.10.2025
Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

07:55 08.10.2025
Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

16:56 07.10.2025
Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

19:59 06.10.2025
Шмигаль: Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини

Шмигаль: Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини

16:34 06.10.2025
Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

16:32 06.10.2025
Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

16:25 06.10.2025
Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

18:44 03.10.2025
Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

ВАЖЛИВЕ

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

ОСТАННЄ

В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

Експрезидент Франції Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА