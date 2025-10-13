Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Після аварії двох швидкісних поїздів біля Рожняви (Словаччина) відомо про одного постраждалого громадянина України, 2005 р.н., якому надається допомога в місцевій лікарні, повідомили журналістів в МЗС України.

Посольство України перебуває на зв'язку з матір’ю постраждалого.

Станом на 18:00, за інформацією МЗС України, відомо про 69 травмованих осіб, з яких 7 – у важкому стані, 14 – травми середньої складності, 48 – легкої складності. Загиблі - відсутні.

Раніше словацькі ЗМІ повідомляли, що у понеділок біля тунелю неподалік села Яблонов-над-Турньоу, недалеко від Рожняви, зіткнулися два швидкісні потяги. У двох зустрічних потягах перебувало більше вісімдесяти пасажирів та загалом чотири співробітники Залізничної компанії Словацької Республіки.

Міністр охорони здоров'я Каміль Шашко (Kamil Šaško) повідомив, що рятувальники надали допомогу загалом 91 особі – семеро людей отримали важкі травми, 14 – середньої тяжкості, а ще 70 осіб отримали легкі травми. Обидва машиністи вижили після лобового зіткнення, один з них вистрибнув з локомотива перед зіткненням і є одним з двох важкопоранених.