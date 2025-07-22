Інтерфакс-Україна
Події
15:19 22.07.2025

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

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Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос заявляє, що троє співробітників НАБУ, у яких в понеділок проводилися обшуки і вони не були затримані, отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості, які не змогли їх зафіксувати у медиків.

"Фактично із співробітників, які не були затримані, троє співробітників, у яких проводився обшук, попередньо, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. І вчора весь день вони не могли зняти побої, тому що, я знаю, що вчора весь проводилася з медичними закладами відповідна робота, щоб не приймати детективів і фактично зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень", - повідомив директор НАБУ на брифінгу у вівторок в Києві.

Він додав: "Це факт, який я можу сказати".

Теги: #обшуки #кривонос #тілесні_ушкодження #набу

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