Міносвіти затвердило типову освітню програму для учнів із тимчасово окупованій території

Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для осіб, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України (ТОТ).

Згідно з повідомленням міністерства, програма спрямована на те, щоб забезпечити доступ до якісної української освіти для учнів, які: проживають на ТОТ та хочуть здобувати українську освіту; проживали на ТОТ і не мали доступу до української системи освіти.

Зокрема, передбачається, що навчатися діти, які проживають/перебувають на ТОТ за цією типовою освітньою програмою можуть за такими формами: дистанційна форма; педагогічний патронаж; сімейна форма; екстернат.

"Навчання може бути організовано в асинхронному режимі з використанням відеозаписів уроків, зокрема на платформі "Всеукраїнська школа онлайн", а також інших освітніх платформах і ресурсах — відповідно до освітніх потреб учнів. Учні, які проживали або перебували на ТОТ і не мали змоги навчатися в українській системі освіти, після переїзду на територію, підконтрольну Україні, можуть продовжити навчання за цією типовою освітньою програмою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання за програмою триватиме до кінця навчального року, у якому відбулося переміщення, а з початку наступного навчального року такі учні навчатимуться за загальними типовими освітніми програмами.

Так, типова освітня програма передбачає: типові навчальні плани з предметами українознавчого компонента; гнучкий розподіл годин між предметами відповідно до потреб учнів; можливість вивчення мови і літератури корінного народу або національної меншини; додаткові години на індивідуальні консультації, групові заняття, зокрема й підготовку до державної підсумкової атестації(ДПА) та національного мультипредметного тесту (НМТ); можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії для подолання освітніх втрат і розривів у навчанні.

"Оцінюють знання і вміння учнів на ТОТ відповідно до державних стандартів. За заявою повнолітнього учня або батьків оцінювання можна провести дистанційно. Передбачається можливість виконати відповідні завдання підсумкового оцінювання впродовж одного дня, зважаючи на обмеження, зумовлені безпековою ситуацією", - розповіли у відомстві.\

Також учні, які завершили навчання за програмою для ТОТ і бажають отримати свідоцтво про освіту, проходять річне оцінювання з предметів, визначених у типовій освітній програмі, а якщо учень не має свідоцтва за 9 клас і зарахований на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, він може одночасно скласти оцінювання за 9 і 11 класи.

У відомстві повідомили, що навчання відбувається на підставі заяви батьків (законних представників) або повнолітнього учня.