Інтерфакс-Україна
Події
14:50 22.07.2025

Прем’єрка України заявляє про необхідність нової програми з МВФ у разі затягування війни – Bloomberg

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Прем’єрка України заявляє про необхідність нової програми з МВФ у разі затягування війни – Bloomberg
Фото: https://www.bloomberg.com/

Нова прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки світові донори наразі виділили лише половину з приблизно $75 млрд, необхідних для воєнного бюджету країни протягом наступних двох років, пише агентство Bloomberg у матеріалі після інтерв’ю з головою українського уряду.

"Якщо за основу буде прийматися сценарій, що війна продовжиться у цьому році і ще якийсь час триватиме у наступному, то, з великою долею вірогідності, нас очікує нова програма з МВФ", – сказала Свириденко.

Як повідомлялося, термін дії відкритої у березні 2023 року програми розширеного фінансування EFF з МВФ на суму близько $16 млрд закінчується у першому кварталі 2027 року, а наступний її дев'ятий перегляд запланований на кінець цього року, хоча початково планувався на серпень-вересень.

Прем’єрка повідомила Bloomberg, що економічні та військові сценарії будуть на порядку денному переговорів з МВФ вже під час серпневого візиту, "щоб визначити, чи буде нова програма доцільною та якими можуть бути її ймовірні параметри".

Свириденко також наголосила, що планує найближчими днями дистанційно поговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона інтенсивно працювала над угодою щодо корисних копалин, щоб обговорити потенційну фінансову допомогу. Новий Кабмін також прагне співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників. За словами прем’єрки, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Голова уряду в інтерв’ю також пообіцяла врегулювати до кінця року всі невирішені питання, включаючи заходи боротьби з корупцією, в рамках поточної програми з МВФ та Ukraine Facility – програми фінансової допомоги Європейського Союзу.

"Якщо дуже відверто сказати, то всередині українського суспільства і певних соціальних груп це якось накручується і підсвічується, а партнери дивляться й оцінюють Україну по інших результатах", – зазначила Свириденко та ще раз підтвердила, що вважає законною відмову уряду від призначення директором Бюро економічної безпеки кандидатури, запропонованої іноземними членами конкурсної комісії.

Теги: #свириденко #фінансування

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