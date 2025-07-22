Інтерфакс-Україна
Події
14:30 22.07.2025

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

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Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос заявляє, при всій повазі до роботи колег-правоохоронців, контррозвідувальні дії СБУ не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інфраструктури.

"Хочу підкреслити, що ми вітаємо контррозвідувальні заходи, які проводяться Службою безпеки України, з повагою відносимося до будь-якої роботи наших колег-правоохоронців, але точно підкреслюємо, що подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції", - сказав Кривонос на брифінгу в Києва.

Теги: #кривонос #сбу #набу

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