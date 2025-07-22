Інтерфакс-Україна
Події
14:03 22.07.2025

Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

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Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

Верховна Рада України, підтримавши законопроєкт №12414, фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, заявляє директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #набу

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