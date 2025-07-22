Інтерфакс-Україна
Події
12:23 22.07.2025

У грудні у Франції розпочнеться український культурний сезон "Вояж в Україну" - Сибіга

2 хв читати
У грудні у Франції розпочнеться український культурний сезон "Вояж в Україну" - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Києва свого французького колеги Жана-Ноеля Барро повідомив про домовленість щодо проведення сезону України у Франції "Вояж в Україну".

Як зазначається на офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства, культурна ініціатива триватиме у Франції з грудня 2025 по березень 2026 року.

"Це масштабна ініціатива під патронатом наших міністерств, реалізована Французьким та Українським інститутами. Будемо знайомити французів з унікальною українською культурою та мистецтвом. Взаємне пізнання культур зробить наші народи та країни ще ближчими", — наводяться в повідомленні слова Сибіги.

Сезон "Вояж в Україну" покликаний вшанувати стійкість та креативність українського суспільства у відповідь на російську агресію.

Очікується, що завдяки мистецьким подіям, зустрічам і дискусіям французька аудиторія зможе глибше ознайомитися з багатством української культури. Ініціатива також сприятиме розвитку професійних зв’язків між культурними спільнотами Франції, України та інших європейських країн, посилюючи культурну співпрацю та підтримуючи європейську інтеграцію України.

Організацію програми доручено Французькому інституту та Українському інституту, які реалізовують її на основі партнерської угоди, підписаної 22 травня 2024 року в Києві. Інститути тісно співпрацюватимуть із профільними міністерствами, посольствами та іншими зацікавленими сторонами, зокрема державними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями, що підтримують спротив російській агресії та відновлення України.

Український інститут при МЗС — державна установа, що працює у сфері культурної дипломатії. Діяльність установи спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі та розвиток її культурних зв’язків з іншими країнами. Заснований Урядом України, Інститут належить до сфери управління Міністерства закордонних справ. З 2023 року діє Представництво Українського інституту у Франції.

Теги: #вояж_в_україну #жан_барро #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:31 21.07.2025
Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

22:22 21.07.2025
Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

21:52 21.07.2025
Сибіга про переговори у Стамбулі: дуже важливо, щоб ці зустрічі були предметні

Сибіга про переговори у Стамбулі: дуже важливо, щоб ці зустрічі були предметні

17:59 21.07.2025
Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

17:34 21.07.2025
Україна відкриє посольства у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року - МЗС

Україна відкриє посольства у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року - МЗС

16:24 21.07.2025
Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

15:54 21.07.2025
Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

21:24 20.07.2025
Сибіга з послами відвідав Запоріжжя та показав зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру

Сибіга з послами відвідав Запоріжжя та показав зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру

18:37 20.07.2025
Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів

Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів

16:13 20.07.2025
Зеленський у понеділок відкриє нараду дипломатів – глава МЗС

Зеленський у понеділок відкриє нараду дипломатів – глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

СБУ заявляє про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

ОСТАННЄ

Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

Найближчі дні в Україні будуть теплими, в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт щодо розслідування справ про зниклих безвісти після поправок щодо роботи САП та НАБУ

Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

Івано-Франківщина планує відновити видобуток солі

Нардеп Радіна закликає нардепів не голосувати за законопроєкт щодо розслідування справ про зниклих без вісти після внесення туди правок щодо САП

ЦОЗ проводить ринкові консультації щодо первинних мобільних укриттів

EVA планує відкрити 10 компактних магазинів до кінця року

Майже половини складових нового російського БпЛА виробництва компанії CUAV Technology – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА