У грудні у Франції розпочнеться український культурний сезон "Вояж в Україну" - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Києва свого французького колеги Жана-Ноеля Барро повідомив про домовленість щодо проведення сезону України у Франції "Вояж в Україну".

Як зазначається на офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства, культурна ініціатива триватиме у Франції з грудня 2025 по березень 2026 року.

"Це масштабна ініціатива під патронатом наших міністерств, реалізована Французьким та Українським інститутами. Будемо знайомити французів з унікальною українською культурою та мистецтвом. Взаємне пізнання культур зробить наші народи та країни ще ближчими", — наводяться в повідомленні слова Сибіги.

Сезон "Вояж в Україну" покликаний вшанувати стійкість та креативність українського суспільства у відповідь на російську агресію.

Очікується, що завдяки мистецьким подіям, зустрічам і дискусіям французька аудиторія зможе глибше ознайомитися з багатством української культури. Ініціатива також сприятиме розвитку професійних зв’язків між культурними спільнотами Франції, України та інших європейських країн, посилюючи культурну співпрацю та підтримуючи європейську інтеграцію України.

Організацію програми доручено Французькому інституту та Українському інституту, які реалізовують її на основі партнерської угоди, підписаної 22 травня 2024 року в Києві. Інститути тісно співпрацюватимуть із профільними міністерствами, посольствами та іншими зацікавленими сторонами, зокрема державними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями, що підтримують спротив російській агресії та відновлення України.

Український інститут при МЗС — державна установа, що працює у сфері культурної дипломатії. Діяльність установи спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі та розвиток її культурних зв’язків з іншими країнами. Заснований Урядом України, Інститут належить до сфери управління Міністерства закордонних справ. З 2023 року діє Представництво Українського інституту у Франції.