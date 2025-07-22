Інтерфакс-Україна
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09:23 22.07.2025

Кабмін затвердив новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

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Кабмін затвердив новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

Кабінет міністрів затвердив новий склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомило Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням, строк повноважень членів комітету становить чотири роки.

Зокрема, до основного складу Наукового комітету увійшли: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Станіслав Вільчинський; доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу водної радіоекології, Інститут гідробіології НАН України Дмитро Гудков; доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Олексій Гумовський; доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів, Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України Ольга Єрмакова; доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, Львівський національний університет імені Івана Франка Віталій Литвин; доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України Олексій Меркулов; доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет Наталія Пашковська; доктор медичних наук, професор, керівник Центру біомедичних досліджень, Сумський державний університет Максим Погорєлов; доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електротехніки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського В’ячеслав Прус; доктор технічних наук, професор, заступник начальника з навчальної роботи, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Володимир Таршин; доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії сильнокорельованих низько-вимірних систем, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Сергій Шарапов; доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії фізики конструкційних матеріалів, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України Владислав Шиванюк.

Зазначається, що формування нового складу передбачало: затвердження персонального складу Ідентифікаційного комітету; проведення відкритого конкурсу; публікацію відгуків на кандидатів; ухвалення остаточного рішення.

Теги: #кабмін #міносвіти #науковий_комітет

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