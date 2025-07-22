Дитина загинула внаслідок удару ворожого КАБа по Краматорську

Десятирічний хлопчик загинув внаслідок удару російського КАБа по житловому будинку у Краматорську, повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко у мережі Facebook.

"Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - написав Гончаренко.