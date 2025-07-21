Інтерфакс-Україна
Події
22:44 21.07.2025

Франція прагне наростити підготовку українських пілотів для винищувачів "Mirage" - міністр закордонних справ

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Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро повідомив, що його країна прагне нарощення підготовки українських пілотів для керування французькими винищувачами "Mirage".

"Наша мета — збільшити кількість тренованих пілотів, щоб провести нові сесії, зокрема сесії з "Mirage", які, як я зазначав, справді змінили ситуацію на передовій", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.

За словами міністра, паралельно триває робота у двосторонньому форматі для постачання обладнання, підготовки кадрів, а також спільного виробництва військової техніки, яка об’єднує французький і український досвід.

"Я нещодавно побував на одному з українських заводів з виробництва дронів і побачив величезний рівень експертизи, накопичений за останні тижні й місяці", - зазначив Барро.

Теги: #підготовка #франція #пілоти

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