Інтерфакс-Україна
Події
22:24 21.07.2025

Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відзначив, що США демонструють рішучість у підтримці України.

"На додаток до оголошення президентом Трампом ультиматуму в 50 днів, що веде або може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти Росії та партнерів Росії, факт того, що президент Сполучених Штатів демонструє свою готовність постачати військове обладнання Україні, є найпереконливішим сигналом того, що він тепер остаточно обрав на чиєму він боці", - сказав він під час прес-конференції в понеділок у Києві.

Барро зазначив, що це не є несподіванкою, адже з моменту свого переобрання Трамп неодноразово заявляв, що хоче миру.

Міністр наголосив, що минуло вже 5 місяців з того часу, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За його словами, за цей час російські атаки стали в п’ять разів інтенсивнішими.

"Це рішення американського президента, очевидно, є дуже гарною новиною, яка перегукується з участю американських представників у зустрічі, скликаній президентом Республіки та прем’єр-міністром Великої Британії в рамках "Коаліції охочих", про яку я вже згадував у вступній частині, — щоб засвідчити повернення єдності, підготовленості та рішучості", - наголосив він.

Як повідомлялося, 10 липня до зустрічі Коаліції охочих вперше долучилися представники Сполучених Штатів, зокрема Спеціальний посланець Президента США генерал Кіт Келлог, сенатор Ліндсі Грем та сенатор Річард Блюменталь.

Теги: #зброя #франція #сша

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