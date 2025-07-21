Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відзначив, що США демонструють рішучість у підтримці України.

"На додаток до оголошення президентом Трампом ультиматуму в 50 днів, що веде або може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти Росії та партнерів Росії, факт того, що президент Сполучених Штатів демонструє свою готовність постачати військове обладнання Україні, є найпереконливішим сигналом того, що він тепер остаточно обрав на чиєму він боці", - сказав він під час прес-конференції в понеділок у Києві.

Барро зазначив, що це не є несподіванкою, адже з моменту свого переобрання Трамп неодноразово заявляв, що хоче миру.

Міністр наголосив, що минуло вже 5 місяців з того часу, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За його словами, за цей час російські атаки стали в п’ять разів інтенсивнішими.

"Це рішення американського президента, очевидно, є дуже гарною новиною, яка перегукується з участю американських представників у зустрічі, скликаній президентом Республіки та прем’єр-міністром Великої Британії в рамках "Коаліції охочих", про яку я вже згадував у вступній частині, — щоб засвідчити повернення єдності, підготовленості та рішучості", - наголосив він.

Як повідомлялося, 10 липня до зустрічі Коаліції охочих вперше долучилися представники Сполучених Штатів, зокрема Спеціальний посланець Президента США генерал Кіт Келлог, сенатор Ліндсі Грем та сенатор Річард Блюменталь.