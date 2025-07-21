УЗАГАЛЬНЕННЯ: СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели слідчі дії в НАБУ та САП

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Спочатку про підозру було повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих у 2021 та 2023 роках. Паралельно правоохоронці повідомили про викриття на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Також було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби, повідомлялося про щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича Дмитру Іванцову, який переховується в РФ.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. В антикорупційних органах заявили про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації, в СБУ назвали їх безпідставними.

РОЗСЛІДУВАННЯ ВПЛИВУ РФ НА НАБУ

Вранці в понеділок ЗМІ повідомили, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ і проводять серію обшуків у різних регіонах України. Повідомлялося, що детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з них передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича, а інший зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, і був в понеділок затриманий СБУ.

Згодом в НАБУ підтвердили, що у його співробітників проводяться обшуки. "21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", - повідомили в Бюро.

ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ В РФ ЗАТРИМАНО ОДНОГО ІЗ КЕРІВНИКІВ ДЕТЕКТИВІВ НАБУ РУСЛАНА МАГАМЕДРАСУЛОВА – СБУ

Через деякий час СБУ повідомила, що разом з Офісом генерального прокурора викрила на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. "За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф", - розповіли в спецслужбі.

Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо", - йшлося у повідомленні.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію на окупованій РФ території Донецької області і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. В СБУ повідомили, що мають докази підтримки нею агресії РФ проти України та виправдовування воєнних злочинів росіян у приватних розмовах.

"Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів", - розказали в спецслужбі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю НАБУ про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

НАРДЕП ХРИСТЕНКО БУВ АГЕНТОМ РФ І ВІДПОВІДАВ ЗА ПОСИЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА НАБУ – СБУ

Згодом СБУ повідомила про викриття чинного народного депутата України від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка у державній зраді. "Парламентар був топовим агентом фсб рф (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України", - йшлося в повідомленні спецслужби.

Наразі Христенку заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ⁠ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України:.

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення нардеп втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро. "Христенко був завербований фсб рф ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників.

За даними слідства, зараз нардеп перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. "Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами. Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті… "Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка", - зазначається в повідомленні.

Скомаров, як інформує СБУ, брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. "У разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров як новий керівник БЕБ сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами переписки Коломойського з одним зі своїх підлеглих. Втім Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти агент фсб Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського - Геннадію Боголюбову", - розповіли у спецслужбі.

Зокрема, як уточнюють в СБУ, два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України, перебуваючи в сусідньому купе поїзда, що організував Христенко.

Під час обшуків у контактних осіб Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

В СБУ повідомили, що проводять комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб в НАБУ.

НАБУ ЗАЯВЛЯЄ ПРО ОБШУКИ У 15 СПІВРОБІТНИКІВ, ДИРЕКТОР БЮРО ПЕРЕРИВАЄ ВІЗИТ У ВЕЛИКУ БРИТАНІЮ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ В УКРАЇНУ

В свою чергу НАБУ повідомило про щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників. "Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - повідомили в телеграм-каналі Бюро.

За інформацією НАБУ, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Відомство зазначає, що ці факти не є взаємопов’язаними. Окрім того, як повідомляється, триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

Паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ, вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Як зазначається, за результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії.

"Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", - заявили в НАБУ.

Окрім того, за інформацією відомства, під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору. Відомство повідомило, що проводить внутрішню перевірку обставин подій та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

Директор Бюро Семен Кривонос після отримання відповідної інформації перервав візит у Велику Британію. "На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну", - повідомили в Бюро.

Водночас у НАБУ наголошують, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. "Це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", - зазначається у повідомленні.

ДБР: ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ТРЬОМ СПІВРОБІТНИКАМ НАБУ ЗА СКОЄННЯ ДТП, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО КАЛІЦТВА ПОТЕРПІЛИХ

В ДБР повідомили, що за їх матеріалами оголошено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих. "За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР.

За і інформацією Бюро, в одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в м. Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою. "В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки", - уточнюють у відомстві.

В іншій пригоди, як інформує ДБР, правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. "В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - йдеться в повідомленні.

У третій ДТП правоохоронець, на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура.

НАБУ ПРО ПІДОЗРИ ЗА ДТП: ПОДІЇ МАЛИ МІСЦЕ У 2021 ТА 2023 РОКАХ, СПІВРОБІТНИКИ НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИ СЛУЖБОВЕ СТАНОВИЩЕ І НЕ НАМАГАЛИСЯ УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В НАБУ у відповідь заявили, що ДТП, за які три співробітника Бюро отримали підозри, мали місце у 2021 та 2023 роках, детективи не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності, тож клопотання про арешт виглядає незрозумілим. "Йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія)", - повідомили в Бюро.

В НАБУ заявили, що "співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства".

За інформацією НАБУ, у кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи. "Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ", - наголошується в повідомленні.

"З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", - зазначають в НАБУ.

В Бюро наголошують, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності.

СБУ: В НАБУ ЗАТРИМАНО "КРОТА" ФСБ, ЯКОГО КУРУВАВ ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОХОРОНИ ЯНУКОВИЧА – СБУ

Згодом пресслужба СБУ повідомила про викриття спецслужбою та Офісом генерального прокурора агентурного проникнення ФСБ РФ до НАБУ. "За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби", - вказується у повідомленні.

Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони експрезидента Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до РФ, а сам залишився в Криму, де вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ.

СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

"Серед іншого, "кріт" збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що раніше співробітники СБУ повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.

У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та Офіс генпрокурора затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

СБУ ПРИЙШЛА В САП З ПЕРЕВІРКОЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖТАЄМНИЦЮ, САП ЗАКЛИКАЄ УНЕМОЖЛИВИТИ "ЗЛИТТЯ" ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПРАВИ

У САП в свою чергу повідомили, що СБУ прийшли до них в понеділок без офіційного попередження з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. "Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю", - повідомляється в телеграм-каналі прокуратури.

За інформацією САП, у рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

"Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні", - наголошується в повідомленні.

В САП закликають співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ. "Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП", - зазначили в прокуратурі.

"Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - заявили в САП.

СБУ: ЗАЯВИ ПРО МОЖЛИВЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ БЕЗПІДСТАВНІ, СПІВРОБІТНИКИ СБУ НЕ ОТРИМУВАЛИ ДОСТУП

В Службі безпеки України назвали безпідставними заяви антикорупційних органів щодо можливого розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації.

"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП… Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Згідно з повідомленням, 21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю в САП "виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статтею 37 Закону "Про державну таємницю".

В українській спецслужбі наголошують, що перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. "Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором", - йдеться в повідомленні СБУ.

ДІЇ ЩОДО НАБУ І САП СВІДЧАТЬ ПРО БАЖАННЯ ВЛАДИ ЗРУЙНУВАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ – ЗАЯВА ТІ

Організація Transparency International Ukraine (ТІ) розцінила дії СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР щодо детективів НАБУ та позапланову перевірка дотримання державної таємниці САП як свідчення бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топпосадовців.

"Transparency International Ukraine публічно заявляє про неприпустимість тиску на антикорупційні органи… Офіційна інформація у публічному просторі вказує, що головною метою цих дій було загальне бажання вплинути на діяльність НАБУ і САП", - відзначається в заяві, опублікованій в телеграм-каналі ТІ в понеділок.

В заяві відзначається, що суть інкримінованих детективам НАБУ правопорушень вказує "на іншу мету, ніж заявлена", а масштабність та планований характер операції не дозволяють говорити про невідкладність обшуків. Зокрема, підозри від ДБР у справах про ДТП у 2021 та 2023 роках "не схожі на звичайний порядок досудового розслідування, а є цілеспрямованою акцією з реабілітації будь-яких справ, які можна знайти на працівників НАБУ".

Також вказується, що проведення позапланової перевірки дотримання держтаємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням та створює ризик компрометації антикорупційних розслідувань загалом. "Ймовірне отримання СБУ доступу до матеріалів всіх негласних слідчих дій та спецоперацій може призвести до зриву наявних справ, у тому числі і щодо найвищих топпосадовців", - вказують в ТІ.

В організації переконані, що кампанія СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР "порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій".

"Transparency International Ukraine наголошує, що такі дії особливо шкодять нашій країні під час війни, оскільки руйнують сталість інституцій, які забезпечують цілісність і розвиток держави. Ми закликаємо президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск", - йдеться в заяві.

Різко розкритикували дії СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР також в громадській організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) та в антикорупційному центрі "Межа".

Керівник ЦПК Віталій Шабунін, якому 15 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський "будує корупційну автократію, при якій Чернишовим/Міндічам можна красти і за це не сісти, а самому Зеленському – спокійно переобратися". "Для цього треба зачистити критиків та викривачів (наприклад, мене і ЦПК), потім знищити НАБУ/САП і підрізати вільні медіа", - написав він у Телеграм в понеділок.

При цьому керівник ЦПД припустив, що підозри щодо "кротів" в НАБУ можуть бути небезпідставними. "Чи могла бути ворожа криса в НАБУ — можливо (подивимося на докази в суді), але щось підказує, що відкритих засідань не буде. Нагадаю, що в самому СБУ зрадників вистачало… Сьогоднішня атака Банкової на САП/НАБУ не про боротьбу з пацюками зовнішніми. Це про захист пацюків внутрішніх", - додав Шабунін.

Голова центру "Межа" Мартина Богуславець також вважає, що причиною слідчих дій щодо детективів НАБУ та перевірка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є справи щодо представників та оточення діючої влади, які ці антикорупційні органи розслідують.

"Сьогодні Офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ…. Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались. Так ось. Їх тепер не буде. Бо тепер усіх своїх попередять", - написала Богуславець у Facebook.

За її словами, в Офісі президента отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП, і "це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про топ-корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП".

"Це спроба взяти під контроль НАБУ і САП з боку Офісу президента. Вже спілкуємось з міжнародними партнерами про це. Вони запитують нас про усе це і вони в дикому шоці від такої нахабності і того, що сталось сьогодні", - додала Богуславець.

НАРДЕПИ, ПОЛІТОЛОГИ ТА ПІДПРИЄМЦІ РОЗХОДЯТЬСЯ В ДУМКАХ ЩОДО ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ СЛІДЧИХ ДІЙ В НАБУ ТА САП

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак відзначив, що НАБУ та його працівники не є недоторканними і привілейованими, і якщо у правоохоронців є підстави вважати, що вони працювали на РФ, "це величезний удар по репутації цієї установи". "Очевидно, вона потребує повного перезавантаження та аудиту", - вважає він.

Юрист, фінансист, кандидат політичних наук, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування "Міжнародна асоціація малих громад" Олексій Буряченко назвав слідчі дії "примусовим вскриванням консерв в НАБУ". "Якщо силовий орган не прагне до самоочищення, його очищують якось так", - написав він в Facebook, додавши, що йому цікаво буде в цьому контексті простежити реакцію "наших грантових структур" та прихильників політичної опозиції.

Народній депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв висловив переконання, що головна причина масових обшуків в НАБУ і САП без судових ордерів переслідує дві мети: "перша - отримати доступ до всієї інформації про антикорупційні розслідування щодо посадовців влади Зеленського; друга - підірвати довіру до антикорупційних органів в зробити їх недієздатними взагалі".

"Відкат реформ і згортання демократії витікають з відчуття безкарності… Абсолютна влада корумпує абсолютно. Доведено всюди, де тільки можливо. Одноосібна влада без противаг завжди стане диктатурою", - написав він у Facebook.

Народний депутат фракції "Голос"Ярослав Железняк прокоментував слідчі дії так: "Замість перезавантаження БЕБ, буде розвантаження НАБУ". Також він вважає, що СБУ прийшло до САП під приводом перевірки дотримання держтаємниці і отримало доступ до всіх їх розслідувань та оперативних заходів. "Це, відверто, було дуже очікувано", - написав він у Facebook.

Він також перепостив думку головного редактора проєкту "Наші гроші" Олексія Шалайського, який вважає, що СБУ застосувало проти НАБУ схему, яку вона випробувало на підприємцях: "звинувачення в держзраді за будь-які економічні стосунки з російськими контрагентами, точніше навіть – не за стосунки, а за теоретичну можливість таких стосунків".

"Така схема народилась внаслідок того, що Кримінальний кодекс не описує чітко, чи є такі економічні стосунки злочином, а якщо є, то яке має бути покарання. Тому СБУ самостійно придумало, що це є державна зрада, і почало використовувати цю надважку статтю до всіх подібних кейсів. Зрозуміло, що з таким позаправовим трактуванням слідство не має жодного шансу в суді. Але логіка схеми полягає не в передачі справи в суд, а в тому, щоб отримати право проводити обшуки, допити, виїмки і паралельно піднімати хвилю чорного піару проти клієнта", - відзачає Шалайський.

Він також висловив переконання, що конкретна справа щодо НАБУ "запущена не для торжества справедливості, а заради меркантильних інтересів слідства, бо таким же шляхом пройшли і сотні підприємців".

"Вирішити цю ситуацію може лише законодавець, чітко розписавши, що є державною зрадою в економіці, а що – ні. Це міг би зробити і Верховний суд, але до нього такі справи не доходять", - вважає Шалайський.

Підприємець, співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко відзначає, що 70 обшуків по 15 співробітникам НАБУ є великим масштабом оперативних заходів, і вважає, що це може бути пов'язано з загрозою національній безпеці України з боку США.

"Загалом, вся ця антикорупційна інфраструктура була створена діпстейтом США для вирішення задачі керованості політичною елітою в Україні. З приходом Трампа така керованість становить пряму загрозу національній безпеці України, вочевидь. Нажаль, ФСБ теж вирішує аналогічну задачу і керованість політичноі еліти в Україні з боку Кремля несе ще більшу загрозу", - написав Оленченко у Facebook.

"Цікаво, крім агентури фсб в знайдуть в НАБУ хоч одного агента спецслужб інших країн?", - додав він.

Голова Українського безпекового клубу, ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко відзначив, що має питання до роботи як НАБУ та САП, так і СБУ, ДБР та прокуратури.

"Оскільки до тих хто робить сьогодні обшуки питань не менше ніж до тих кого вони обшукують, я вважаю що існує реальний ризик, що ситуація буде використана для побудови силової вертикалі диктатури. НАБУ та САП потребують перезапуску, але те саме стосується і ДБР з СБУ. В останній є чудові герої, які роблять павутиння, і відділи, які "не бачать" російську агентуру в тилу", - написав Гончаренко у Facebook.

Джерела:

x.com/nab_ukr/status/1947167058661396961

t.me/SBUkr/15347

t.me/SBUkr/15355

t.me/SBUkr/15356

t.me/SBUkr/15357

t.me/DBRgovua/6047

t.me/nab_ukraine/3289

t.me/nab_ukraine/3290

t.me/sap_gov_ua/3081

t.me/fightcorruptor/4346

t.me/VitaliyShabunin/1827

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