Інтерфакс-Україна
Події
17:19 21.07.2025

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

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Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї
Фото: https://president.gov.ua/

Необхідно максимально підтримувати на рівні посольств пошук фінансування виробництва українських дронів, а також щодо ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо й надалі саме так розвивати все, що додає Україні сили. Зараз ключове – це дрони, усі типи дронів. У нас є значний дефіцит фінансування. Він є – це факт. Ми на всіх рівнях – це й відносини з країнами безпосередньо, і спільні формати, такі пріоритетні, як "Рамштайн" і коаліція охочих, – усюди ми шукаємо додаткове фінансування. На рівні посольств це треба максимально підтримувати. І також ви маєте бути активними – політично, медійно, якщо чесно, як завгодно – у питанні щодо ППО для України", - сказав Зеленський під час звернення до учасників щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

Президент також закликав дипломатів сконтактувати через міністра закордонних справ Андрія Сибігу з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким, якщо у їхній країні є відповідний потенціал, щоб виконати рішення арбітражів.

"Нафтогаз має виграні арбітражі проти Росії та проти Газпрому. Загальна сума вже на зараз десь приблизно 6,9 мільярда доларів, і це відчутно було б зараз, якби ми могли спрямувати такий великий обсяг грошей на нашу оборону", - додав Зеленський.

Окрім того, він закликав максимально пропагувати посилення санкцій проти РФ і виправити те, що ще не всі пакети санкцій Європейського Союзу синхронізовані навіть у країнах Європи, які не є членами ЄС, а також звернути увагу на санкційний трек у відносинах зі США.

"У нас є конкретні домовленості з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо ППО, щодо українських дронів для Америки, щодо економічної співпраці та інвестицій. Маємо все це реалізувати, і це виклик – реалізувати", - зазначив президент.

Він також доручив міністру закордонних справ підготувати реальний перелік кроків щодо термінів можливого запуску Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України.

Президент також анонсував кадрові зміни на європейському напрямку.

За його словами, четвертим пріоритетом є динаміка щодо перемовин.

"Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією – і секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів", - додав Зеленський.

Він закликав послів інформувати країни їхнього перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку.

П'ятим пріоритетом є визначення кола країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури про множинне громадянство.

"Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії. А далі – відповідні консультації з Прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером. Я думаю, ми проведемо всі ці консультації, і список країн буде готовий", - наголосив Зеленський.

Теги: #дрони #фінансування #зеленський #виробництво

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