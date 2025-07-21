Інтерфакс-Україна
Події
15:54 21.07.2025

Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

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Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час якої сторони обговорили низку питань, зокрема потребу в ППО.

"Обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі "Рамштайн". Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України в ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та Барро за підтримку, також він подякував країні за літаки Mirage.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі він привітав ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, зокрема зниження граничної ціни на російську нафту.

"Нам потрібно продовжувати наші зусилля, щоб допомогти вам захищати український народ і посилювати тиск на Росію, аби досягти припинення вогню. Це дасть змогу розпочати справжні мирні переговори, які приведуть до справедливого та стійкого миру", – повідомив Барро.

Теги: #київ #жан_барро #зустріч #зеленський

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