Інтерфакс-Україна
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16:24 21.07.2025

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

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Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко
Фото: https://t.me/s/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро питання зброї, фінансів, відбудову і санкції проти РФ.

"Говорили предметно — про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.

За її словами міністр економіки Олексій Соболев підписав із французькою стороною дві декларації.

Зокрема, перша - про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

"Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет — заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти", - написала вона.

Друга декларація — про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.

"Мова не тільки про інвестиції, а й про кооперацію, технології, доступ до європейських ринків", - підкреслила Свириденко.

Окремо сторони обговорили про фінансування дронової програми у 2025 році, зокрема, йде пошук варіантів як прискорити закупівлі та активізувати інші джерела фінансування.

"І ще один важливий аспект — санкції. Французька сторона поділилася міркуваннями щодо можливих підходів до формування нових пакетів. Зокрема, щодо більш гнучкого формату, прив’язаного до конкретних цілей і часових орієнтирів", - написала прем'єр.

В свою чергу міністр економіки Олексій Соболев, заявив, що з початку 2026 року буде створено новий фонд для фінансування проєктів у критично важливих секторах економіки з обсягом 200 млн євро.

"Проте зміниться логіка фінансування: кошти залучатимуться від французьких компаній, українських партнерів, урядів обох країн, місцевої влади та міжнародних донорів", - додав він.

Крім того, до кінця 2025 року буде підписано нову міжурядову угоду, яка передбачає: поглиблення економічної співпраці у сферах оборони, енергетики та ВДЕ, ядерної енергетики, транспорту, цифрових технологій, аерокосмічної галузі, сільського господарства, водопостачання, критичних мінералів та металів; створення умов для залучення французьких інвестицій та інтеграції українських компаній до європейських виробничих ланцюгів; спільну реалізацію масштабних проєктів та пошук механізмів для їх підтримки; підтримку реформ, пов’язаних з інтеграцією України до європейського ринку та енергетичної системи.

Теги: #жан_барро #обговорення #санкції #свириденко #відбудова

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